تشكيل الهلال السعودي لمواجهة الطائي وديا

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره فريق الطائي وديا، وذلك ضمن أستعدادات الأندية لاستئناف دوري كأس ضمن أستعدادات الأندية لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. جاء ‏تشكيل الهلال أمام الطائي كالأتى : حراسة المرمى : الغامدي. Advertisements خط الدفاع : محمد البريك، هيون سو، على ال البليهي ، ياسر الشهراني. خط الوسط : ناصر ، جوستافو كويلار، كارلوس إدواردو، جيوفينكو، العبدان . خط الهجوم : صالح الشهري.

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