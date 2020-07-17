غداً.. طلائع الجيش يدخل معسكرًا مغلقًا ببرج العرب

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، معسكراً مغلقًا صباح غدٍ السبت ببرج العرب بالاسكندرية استعدادًا لعودة الدوري الممتاز .

وفاز طلائع الجيش علي نظيره مصر المقاصة بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعتهما عصر الأربعاء الماضى ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري هذا الموسم ، وأحرز هدفي الطلائع احمد سامي في الدقيقة 8 وعمار حمدي في الدقيقة 60 من عمر المباراة،

وتعد المباراة الودية الأولي التي تقام في مصر عقب عودة النشاط الرياضي بعد توقف بسبب فيروس كورونا

ويسعى الجهاز الفني للفريق لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أي نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع خطة للارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى

ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى. وحرص العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالفريق العسكري، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة قبل بدء أول مباراة ودية فى الكرة المصرية بزمن الكورونا.

ويخوض فريق طلائع الجيش ثلاثة مباريات ودية مع أندية إسكندرية، حرس الحدود، سموحة والاتحاد السكندرى فى معسكره المغلق ببرج العرب بالاسكندرية والذى يستمر لمدة 12 يومًا استعدادًا لعودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، فيما حدد الطلائع 22 يوليو موعدًا لملاقاة الزمالك ودياً فى برج العرب أيضًا.