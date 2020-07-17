غداً.. طلائع الجيش يدخل معسكرًا مغلقًا ببرج العرب

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، معسكراً مغلقًا صباح غدٍ السبت ببرج العرب بالاسكندرية استعدادًا لعودة الدوري الممتاز .
وفاز طلائع الجيش علي نظيره مصر المقاصة بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعتهما عصر الأربعاء الماضى ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري هذا الموسم ، وأحرز هدفي الطلائع احمد سامي في الدقيقة 8 وعمار حمدي في الدقيقة 60 من عمر المباراة،وتعد المباراة الودية الأولي التي تقام في مصر عقب عودة النشاط الرياضي بعد توقف بسبب فيروس كورونا.
ويسعى الجهاز الفني للفريق لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أي نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع خطة للارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فىظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى. وحرص العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالفريق العسكري، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة قبل بدء أول مباراة ودية فى الكرة المصرية بزمن الكورونا.
ويخوض فريق طلائع الجيش ثلاثة مباريات ودية مع أندية إسكندرية، حرس الحدود، سموحة والاتحاد السكندرى فى معسكره المغلق ببرج العرب بالاسكندرية والذى يستمر لمدة 12 يومًا استعدادًا لعودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، فيما حدد الطلائع 22 يوليو موعدًا لملاقاة الزمالك ودياً فى برج العرب أيضًا.
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