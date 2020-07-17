أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو للاستغناء عن مدافعه

حدد مسؤولو نادي أتلتيكو مدريد الإسباني القيمة المالية التي يطلبها النادي للاستغناء عن مدافعه الأوروجواياني خوسيه ماريا خيمينيز صاحب الـ 25 عاما. وكشفت صحيفة " ديلي ريكورد" الإسبانية أن اتلتيكو مدريد يتمسك بالحصول على 100 مليون يورو للاستغناء عن المدافع خوسيه ماريا خيمينيز في ظل اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع اللاعب هذا الصيف. خوسيه ماريا خيمينيز في ظل اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع اللاعب هذا الصيف. وكان اتليكو مدريد قد رفض في وقت سابق عرض مانشستر سيتي لشراء اللاعب الا انه تراجع وطلب مبلغ مالي كبير فى ظل سعى فريق مانشستر سيتى لتعزيز خط دفاعه . مالي كبير فى ظل سعى فريق مانشستر سيتى لتعزيز خط دفاعه . يذكر ان خيمينيز احد اهداف السيتي منذ وقت طويل وهناك رغبة كبيرة من المسؤلين في النادي للاستعانة بخدمات اللاعب حيث من المنتظر ان يدخل النادي الانجليزي في مفاوضات جادة مع نظيره الإسباني لتخفيض القيمة المالية من أجل اتمام الصفقة .

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