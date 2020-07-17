تعرف رأي "مودريتش" في فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني

أرجع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني فوز ريال مدريد ببطولة الدوري" الليجا" الى الجهد المبذول طوال الفترة الماضية سواء من زملائه اللاعبين مشيدا بأدائه ورغبته المستمرة في التواجد داخل المستطيل. اللاعبين مشيدا بأدائه ورغبته المستمرة في التواجد داخل المستطيل. وأعترف بأنه يرغب دائما في اللعب، وأشعر أني أفضل عندما ألعب، ولكن المداورة ضرورية ومهمة لوجود العديد من اللاعبين المميزيين. أفضل عندما ألعب، ولكن المداورة ضرورية ومهمة لوجود العديد من اللاعبين المميزيين. على تتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني. كان نادي ريال مدريد قد توج ببطولة الدوري الإسباني بعدما الفوز أمس على فياريال بهدفين مقابل هدف.

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