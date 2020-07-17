اجرى لاعبو المنتخبات الوطنيه للجمباز الفنى رجال و انسات والجمباز الايقاعى المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا استعدادا لعوده انشطه المنتخبات ( المرحله الاولى )طبقا للكود الخاص بوزاره الشباب والرياضة. ومن المقرر أن يدخل لاعبو المنتخبات القومية للجمباز معسكرا مغلقا بالمركز الأوليمبي بالمعادي وسط كافة الاجراءت الاحترازية للاعبين واللاعبات والاجهزه الفنيه والاداريه والطبيه طبقا لمعايير اللجنه الطبيه للجنه الأولمبية ، وذلك بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا سلبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية. الفنيه والاداريه والطبيه طبقا لمعايير اللجنه الطبيه للجنه الأولمبية ، وذلك بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا سلبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية. جدير بالذكر أن المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي بقيادة المدربة الروسية نتاليا ديمتروفا كان قد تأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر اقامتها بالعاصمة اليابانية "طوكيو" بعد الحصول على الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ في شهر مارس الجاري ، كما تأهلت ماندي عصام لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني إلى الأوليمبياد بعد حصولها على المركز الـ17 في منافسات الفردي العام ببطوله العالم للجمباز الفني آنسات التي اقيمت بمدينة شتوتجارد الألمانية في شهر أكتوبر من العام الماضي. لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر اقامتها بالعاصمة اليابانية "طوكيو" بعد الحصول على الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ في شهر مارس الجاري ، كما تأهلت ماندي عصام لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني إلى الأوليمبياد بعد حصولها على المركز الـ17 في منافسات الفردي العام ببطوله العالم للجمباز الفني آنسات التي اقيمت بمدينة شتوتجارد الألمانية في شهر أكتوبر من العام الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخبات الجمباز تنتظم بمعسكر المركز الأوليمبي بعد سلبية مسحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.