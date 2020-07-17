خاص | منع خالد الغول وجمال الشريف من دخول مقر بي ان سبورت!

تعرض المعلق الرياضي الأردني “خالد الغول” والحكم الدولي السوري السابق “جمال الشريف” لموقف محرج بمنعهم من دخول مقر قنوات “بي ان سبورت” سواء لتوديع زملائهم أو لجمع أغراضهم الخاصة التي لم يقوما بجمعها بعد قرار انهاء العمل معهم، وتكرر الموقف نفسه مع جميع الإعلاميين الذين تقرر الاستغناء عن خدماتهم مطلع شهر يونيو الماضي من جانب إدارة القناة القطرية.

وتجاوز عدد الراحلين عن قنوات بي ان سبورت الـ 126 موظفًا مطلع شهر يونيو الماضي بسبب أزمة مالية طاحنة تَمر بها نتيجة الحصار الرباعي المفروض على قطر من دول “مصر والسعودية والإمارات والبحرين” منذ عام 2017، بالإضافة إلى أثار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعلم الخليج 365 من مصادره الخاصة في قطر، أن إدارة بي ان سبورت لم تُسدد باقي المستحقات المالية والمكافآت الخاصة بنهاية الخدمة لكل مَن تم الاستغناء عنهم.

وعلاوة على ذلك، منعت إدارة بي ان سبورت أسماء أمثال خالد الغول وجمال الشريف من دخول مقر القناة لجمع متعلقاتهم الخاصة أو لتوديع زملائهم، وهي قوانين يتم تطبيقها على أي شخص يتم الاستغناء عنه مهما كان تاريخه ودرجة شهرته.

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وقال أحد الإعلاميين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم، في تصريحات خص بها الخليج 365 “نفس القانون يُطبق على جميع القطاعات الأخرى في قطر، هكذا يتم التعامل مع الجميع”.

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وكشف “منذ الاستغناء عن هذا العدد من الموظفين، لم تتواصل إدارة بي إن سبورت معنا لاتمام إجراءات الرحيل والحصول على المستحقات المتأخرة أو مكافآة نهاية الخدمة”.

وأوضح “توجد أزمة مالية طاحنة داخل القناة، والإدارة راسلت الديوان الأميري للحصول على سلفة لتسديد رواتب العاملين الحاليين والسابقين، وعلى مدار شهري يونيو وحتى منتصف شهر يوليو لم يتصل أي أحد بالموظفين الراحلين عن القناة، لكن الاتصال بدأ فقط يوم 15 يوليو الجاري بعدما حصلت القناة على دعم جديد من الديوان الأميري”.

تجدر الإشارة إلى أن قنوات بي ان سبورت تخلت مؤخرًا عن حق توزيع مباريات الدوري الفرنسي الدرجة الأولى على مستوى العالم، واكتفت بالاحتفاظ بحق بث المباريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والراغب في شراء حقوق بث المسابقة يمكنه فعل ذلك بالتواصل مع رابطة الأندية الفرنسية المحترفة.

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