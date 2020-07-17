رسميًا..عودة عصام الشوالي للتعليق مع بي ان سبورت

وافقت أخيرًا إدارة قنوات بي ان سبورت القطرية على استئناف المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي” لعمله في التعليق على المباريات بعد استبعاد اسمه مع مواطنه رؤوف خليف والمعلق الرياضي القطري المخضرم “يوسف سيف” لأكثر من 20 يومًا بسبب رداءة الصوت بعد إصرارهم على العمل من المنزل بعد تفشي وباء كورونا.

وعلمت مصادر الخليج 365 أن إدارة قنوات بي ان سبورت القطرية قد اشترطت على عصام الشوالي ورؤوف خليف ويوسف سيف تحسين جودة الإنتر نت المنزلي إذا ما أرادوا العودة إلى عملهم بشكل طبيعي.

وأكد نفس المصدر “توجد محاولات جادة من مسؤولي بي إن سبورت لتصميم ستوديو داخل منزل عصام الشوالي وآخر داخل منزل رؤوف خليف، لمساعدتهما على العمل من المنزل بشكل احترافي، بعدما أغلق مكتب بي ان سبورتس في فرنسا”.

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وأضاف “إدارة بي إن سبورت سترسل أحد كبار الفنيين وأحد كبار مهندسي البث إلى تونس من أجل تصميم كابينة تعليق لكل من عصام الشوالي ورؤوف خليف في منازلهم، لكن كل شيء متوقف على فتح خطوط الطيران بين قطر وتونس”.

وأكمل “تم إعادة رؤوف خليف أولاً عندما حل محل أكثر من معلق تم تعيينه بالفعل على المباريات، والآن سيعود عصام الشوالي، واحتمال عودتهم جميعًا للتعليق بشكل أفضل من السابق خلال الأسبوع المقبل. هل طلبت إدارة القناة من الشوالي وخليف الاشتراك في انترنت بسرعات أفضل من السابق؟ نعم هذا حدث وبعد التأكد من جودة الصوت وعدم انقطاع الاتصال تقرر إعادتهم”.

ومن المنتظر تعليق عصام الشوالي على مباراة قمة نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي بين آرسنال ومانشستر سيتي، المقرر لها يوم غد السبت 18 يوليو 2020 على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.