رياضة | مذبحة مرتقبة في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مذبحة مرتقبة في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يسعى لبيع عدد كبير من نجومه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن إدارة السيدة العجوز ترغب في تجديد دماء الفريق خاصة مع وجود عدد من اللاعبين المتقدمين في العمر.

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وأكد الموقع الإيطالي لأن النجوم الذي يسعى يوفنتوس للتخلص منهم هم : جونزالو هيجواين وبليز ماتويدي وسامي خضيرة ودانييلي روجاني وماتيا دي تشيليو وفيدريكو برنارديسكي.

وأوضح الموقع الإيطالي أن إدارة السيدة العجوز تسعى للتخلص من بعض المعارين على رأسهم كريستيان روميرو ولوكا بيليجريني.

وألمح الموقع الإيطالي أن أول لاعب تأكد رحيله عن صفوف يوفينتوس هو البوسني ميراليم بيانيتش الذي انضم إلى برشلونة الإسباني مؤخرًا.