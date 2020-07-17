رياضة | الكاف يعود للخلف في طريقة إقامة المباريات النهائية للبطولات الإفريقية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الكاف يعود للخلف في طريقة إقامة المباريات النهائية للبطولات الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يستقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، على الشكل النهائي للمباريات المتبقية فى دورى أبطال إفريقيا من خلال نظام الذهاب والإياب.

ويفكر الاتحاد بشكل جدي في إقامة المباريات بطريقة الذهاب والإياب، بعد تقدم المغرب ومصر بطلب لاستضافة المباريات المتبقية فى البطولة، وهو ما يشير إلى استقرار الأوضاع الصحية فى البلدين بشأن فيروس كورونا.

ويلتقى الأهلى فى نصف النهائى خلال شهر سبتمبر المقبل أمام الوداد المغربى، بينما سيلتقى الزمالك أمام الرجاء.