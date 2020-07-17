رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي يقترب من حسم اللقب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي يقترب من حسم اللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي في تعزيز صدارته لجدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك خلال مباراة الأمس ضد فريق شيفيلد يونايتد والتي انتهت بفوز الثعالب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وأيضاً لم يسجل محمد صلاح أهداف خلال الجولتين الماضيتين أمام بيرنلي وأرسنال، حيث توقف رصيده عند 19 هدف.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- جيمي فاردي 23 هدف.

2- بيير إيميريك أوباميانج 20 هدف.

3- داني إنجز 20 هدف.

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4- محمد صلاح 19 هدف.

5- ساديو ماني 17 هدف.

6- ماركوس راشفورد 17 هدف.

7- أنتوني مارسيال 17 هدف.

8- راؤول خيمينيز 17 هدف.

9- رحيم ستيرلينج 17 هدف.

10- سيرجو اجويرو 16 هدف.