رياضة | الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية التدخل لحسم صفقة مفاجأة لصالح الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحاول النادي الأهلي منذ فترة طويلة التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنظيره نادي الإسماعيلي في الصيف المقبل.

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ويرفض الإسماعيلي فكرة بيع باهر المحمدي لأي نادي داخل مصر وبمرور الوقت طلب النادي الحصول على 200 مليون جنية للموافقة على بيع لأي فريق.

وقرر محمود الخطيب أن يبدأ بنفسه التفاوض مع إدارة نادي الإسماعيلي خلال الأيام القليلة المقبلة ليحاول حسم الصفقة مثلما فعل في صفقة طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب.

يذكر أن النادي الأهلي يواجه منافسة قوية على التعاقد مع باهر المحمدي في الصيف من قبل ناديي الزمالك وبيراميدز.