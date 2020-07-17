رياضة | تعليق ناري من تريزيجيه ضد رضا عبدالعال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من تريزيجيه ضد رضا عبدالعال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، التصريحات التي أطلقها رضا عبدالعال لاعب الزمالك والأهلي السابق.

وقال تريزيجيه في تصريحات صحفية، أن المتابعين والمحللين لا يعرفون الحقيقة كاملة تجاه ما يعاني منه المحترف بالخارج خصوصا عندما يكونوا لم يعيشوا هذه التجربة بشكل واقعي.

يذكر أن رضا عبد العال عبر عدم اقتناعه بإمكانيات، محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، والمنتخب الوطني.

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وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "لا أقتنع بإمكانيات تريزيجيه على الإطلاق فهو لم يسعي لتطوير مستواه خلال الفترة الماضية، والمدربين ظلموه بسبب مركزه".

وأضاف: "أى لاعب يستطيع اللعب فى الدوري الإنجليزي إذا كان معه وكيل مميز، وتريزيجيه لا يعجبني أدائه مطلقًا".