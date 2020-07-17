رياضة | جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل نهاية الجولة الـ36

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل نهاية الجولة الـ36 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتهي الجولة السادسة والثلاثين مساء اليوم من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيلتقي فريق واتفورد مع وست هام يونايتد على ملعب لندن في ختام هذا الأسبوع.

وكان قد حقق مانشستر يونايتد فوزا سهلا على كريستال بالاس بالأمس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعب السيلهرست بارك، وأيضا تعادل أستون فيلا مع ايفرتون بهدف لكل فريق.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- ليفربول 93 نقطة.

2- مانشستر سيتي 75 نقطة.

3- تشيلسي 63 نقطة.

4- ليستر سيتي 62 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 62 نقطة.

6- وولفرهامبتون 56 نقطة.

7- توتنهام 55 نقطة.

8- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.

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9- أرسنال 53 نقطة.

10- بيرنلي 51 نقطة.

11- إيفرتون 46 نقطة.

12- ساوثهامبتون 46 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.

14- كريستال بالاس 42 نقطة.

15- برايتون 37 نقطة.

16- ويست هام 34 نقطة.

17- واتفورد 34 نقطة.

18- بورنموث 31 نقطة.

19- أستون فيلا 31 نقطة.

20- نورويتش سيتي 21 نقطة.