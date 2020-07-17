رياضة | نجم الأهلي السابق ينتقد انتقال المثلوثي للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق ينتقد انتقال المثلوثي للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أنيس بوجلبان، المدرب العام لفريق الصفاقسى التونسى، أن حمزة المثلوثى لاعب الفريق، قادر على التألق بالقميص الأبيض مثل فرجانى ساسى، وكذلك علي معلول مع النادي الأهلي.

وقال بوجلبان، فى تصريحات صحفية، "تألق عدد كبير من اللاعبين التوانسيين بالدورى المصرى، مثل على معلول مع الأهلى، وسيف الدين الجزيرى مع المقاولون، وفرجانى ساسى وحمدى النقاز قبل رحيله مع الزمالك، دفع القلعة البيضاء للبحث عن عناصر تونسية جديدة لضمها لصفوفه".

وتابع "المثلوثى يمتلك قدرات فنية مميزة فى مركز الظهير الأيمن، كما يمتلك رصيدًا دوليًا جيدًا، ويستطيع أن يكون إضافة قوية للزمالك فى الفترة المقبلة، لكن العتاب الوحيد على انتقال المثلوثى للزمالك هو ذهابه فى صفقة انتقال حر، إذ لم يحقق فريقه استفادة ولكن نتمنى له التوفيق فى تجربته القادمة".

يذكرأن نادى الزمالك تعاقد مع حمزة المثلوثى لمدة 3 مواسم، من أجل تعويض رحيل النقاز عن الفريق.