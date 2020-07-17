رياضة | الخليج 365 الرياضي يكشف حقيقة اقتراب وادي دجلة من ضم أسامواه جيان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الخليج 365 الرياضي يكشف حقيقة اقتراب وادي دجلة من ضم أسامواه جيان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة، عن اقتراب وادي دجلة من ضم اللاعب الغاني أسامواه جيان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونفى مصدر مسئول داخل نادي وادي دجلة هذه الأنباء، مؤكدا أن النادي لم يتطرق إلى هذا الموضوع خلال الفترة الحالية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :" وكيل اسامواه جيان قام بعرضه على وادي دجلة خلال فترة انتشار فيروس كورونا بعد توقف النشاط، لكنه تم غلق هذا الملف حاليًا".

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وعن سبب رفض دجلة ضم اللاعب، قال :"وادي دجلة رفض الدخول في مفاوضات مع اللاعب بسبب عدم معرفة إذا كان النشاط الرياضي سوف يعود أم لا، لهذا تم غلق الملف".

يذكر أن أسامواه جيان يتواجد حاليا فى الدوري الهندي حيث ينشط في فريق نورث إيست يونايتد الهندي.

وكان للاعب الغاني تجربة شهيرة في الدوري الإماراتي مع فريق العين، ثم رحل عن الفريق في عام 2015.