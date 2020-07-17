رياضة | باريس سان جيرمان يرد بقوة على تصريحات نجمه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يرد بقوة على تصريحات نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو رسالة قوية إلى البلجيكي توماس مونييه المنتقل لصفوف بوروسيا دورتموند بداية من الموسم المقبل بعد تصريحات الأخير.

وقال ليوناردو لصحيفة لو باريسيان الفرنسية الخميس: "لم يعامله النادي دون احترام أبداً"، ونفى أيضاً أنه لم يحاول تأمين صفقة مع دورتموند لتمكين الظهير الأيسر من اللعب في دوري أبطال أوروبا في أغسطس المقبل.

وقال مونييه في مقابلة سابقة: "لم يحاول ليوناردو في أي وقت التوصل لاتفاق مع دورتموند، ناهيك عني". وأضاف:"عملياً، أراد لي أن أظهر مع باريس سان جيرمان مجاناً".

واتهم مونييه باريس سان جيرمان بفقدان المصداقية، وقال: "ليونارد قال للصحف الفرنسية إنني رفضت تمديد العقد. ولكن هذا غير صحيح، أود أن أقول هذا بكل وضوح".

Advertisements

وقال ليوناردو إن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم يتم تقديم عقود موحدة لهم بالشروط الحالية.

ووفقا لليوناردو، تم الاحتفاظ بخدمات تياجو سيلفا، وإريك تشوبو موتينغ، وسيرجيو ريكو، ولكن مونييه "كان قد وقع بالفعل لبوروسيا دورتموند.. لا أعلم متى بالتحديد. منذ 1 يناير كان حراً للتوقيع لمن يشاء".

ووفقا لليوناردو، أراد مونييه من باريس سان جيرمان أن يدفع له نفس مستوى الراتب في دورتموند للبقاء به، كما أراد النادي الألماني أيضا رسوماً لمنح الإذن.

وأكد ليوناردو: "في ظل هذه الظروف كانت الأمور مستحيلة".