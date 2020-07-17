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رياضة | الكشف عن موعد إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد إقالة كيكي سيتين من تدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناولت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية،  مستقبل كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، عقب خسارة لقب الليجا لصالح ، وفقدانه العديد من النقاط في الأمطار الأخيرة من عمر المسابقة.

وقال برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن بارتوميو يفكر بالفعل في إقالة سيتين، لكن بعد المباراة الأخيرة في ، للحفاظ على الاستقرار الفني قبل مباراة نابولي الحاسمة في .

وفي نفس السياق قالت صحيفة موندو ديبورتيفو، قالت إنه من غير المتوقع، أن يصدر قرار إقالة سيتين، اليوم، لكن لا يمكن التأكيد أنه من سيقود البارسا أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وأضافت الصحيفة أن وضع سيتين بات صعبًا بعد تصريحات ليونيل نجم برشلونة، بأن الأمور سيئة في النادي منذ يناير الماضي (وقت إقالة إرنستو فالفيردي وتعيين كيكي مدربا للفريق. 

وأشارت بعض التقارير إلى وجود اجتماع عاجل مرتقب، اليوم الجمعة، بين جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة مع المدرب كيكي سيتين.

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