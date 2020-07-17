رياضة | مرتضى منصور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف مرتضى منصور رئيس الزمالك بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء بشأن الاستاد الخاص بالنادي الأبيض.

وقال مرتضى خلال حديثه لأعضاء نادي الزمالك: "كان هناك إتفاق بيني وبين مسؤولي المجموعات والصفحات الزملكاوية على لقاء مستمر في كل أول يوم أربعاء من كل شهر ولكني قمت بدعوتكم اليوم بعد أن تحدثنا عن ٥٠ قضية وملف وحضراتكم مشكورين نشرتوا جميع القضايا".

Advertisements

وتابع: "الجميع ترك كل القضايا وتحدثوا عن "يافطة" حسن شحاتة هذه كانت تجربة صغيرة ولم يتم رفع أي يفط إذا كانت بإسم حسن شحاتة او حازم إمام".

وأضاف: "بدأنا في العمل على ستاد نادي الزمالك حلم جماهير النادي في جميع أنحاء العالم، تلقينا عضويات لفرع النادي الجديد وصلت إلى ٥٠٠ مليون جنيه وهذا ما سوف يساعدنا على شراء العديد من النجوم للفريق الأول".

واختتم: "تم الانتهاء من بناء المسجد الكبير داخل مقر النادي، بالإضافة إلى تجهيز فندق على أعلى مستوى مخصص للفريق الأول".