رياضة | جالطة سراي التركي يضع خطة لخطف تريزيجيه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جالطة سراي التركي يضع خطة لخطف تريزيجيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية تركية اليوم الجمعة أن نادي جالطة سراي يقترب بشدة من التعاقد مع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "ميليت" التركية فإن وكيل أعمال النجم المصري محمود حسن تريزيجيه سيجلس مع مسئولين في جالطة سراي من أجل وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة.

Advertisements

وتشير الصحيفة إلى أن جالطة سراي يتمسك بضم نجم مصر، لقدراته الكبيرة، ووضع خطة للتعاقد معه سواء بالإعارة أو الشراء بشكل نهائي.

ويبحث جالطة سراي عن التعاقد مع تريزيجيه بشكل نهائي وفي حال رفض أستون فيلا فسيتجه النادي لضمه على سبيل الإعارة.

ويبدو أن أستون فيلا في طريقه للهبوط من جديد إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في ظل صعوبة الموقف الحالي بجدول الترتيب.