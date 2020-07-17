الامارات | المصري عصام الحضري يعلن اعتزاله.. "الكرة زوجتي الثانية وطلقتها"

شكرا لقرائتكم خبر عن المصري عصام الحضري يعلن اعتزاله.. "الكرة زوجتي الثانية وطلقتها" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن حارس المنتخب المصري لكرة القدم عصام الحضري (47 عاماً) اعتزاله كرة القدم رسميا، وعدم عودته للعب مرة أخرى.

ونقلت صحيفة الجمهورية المصرية، اليوم الجمعة، تصريحات تلفزيونية عن الحضري: "الكرة مراتي التانية وطلقتها"، مؤكدا "مش هلعب كرة تاني، المنظومة بالكامل فيها أخطاء والقنوات ورؤساء الأندية يهاجمون بعضهم، وربنا يكون في عون اللاعبين".

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وأضاف: "ليس هناك ما أضيفه لتاريخي الكروي، فلا يوجد حارس مرمى في مصر أفضل مني، ولم أجلس على مقاعد البدلاء سوى عام 1998 للحارس نادر السيد".

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