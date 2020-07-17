- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: طفل ينقذ شقيقته من كلب شرس.. ومجلس الملاكمة العالمي يكرمه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح مجلس الملاكمة العالمي طفلاً لم يتجاوز السادسة من عمره شهادة البطولة الفخرية بعد إنقاذه لشقيقته (ثلاثة أعوام) أمام كلب شرس من نوع "جيرمان شيبرد" الأمر الذي تسبب في جروح كثيرة له، استدعى تقطيبها 90 غرزة في الوجه فقط.
وقال مجلس الملاكمة العالمي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يشرفنا منح البطولة الفخرية للقب المجلس إلى البطل الصغير الأميركي بريدجر والكر تكريما لشجاعته التي تمثل أفضل القيم الإنسانية".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، صوراً للطفل إلى جانب شقيقته التي تصب بمكروه، لكنه في المقابل عانى تشوهات في الوجه إثر تعرضه لعضات الكلب الشرس لاسيما في خده الأيسر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالصور: طفل ينقذ شقيقته من كلب شرس.. ومجلس الملاكمة العالمي يكرمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.