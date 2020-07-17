شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف حقيقة رفع لافتات حسن شحاتة وحازم إمام من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة ما تردد عن رفع لافتات تحمل أسماء رموز النادي من على بعض الحدائق بمقر القلعة البيضاء.

وقال رئيس النادي خلال جلسته مع جروبات وصفحات الزمالك على السوشيال ميديا إنه لم يقم برفع أي لافتة مؤخرا سواء كانت باسم حازم إمام أو حسن شحاتة.

وتابع: «لقد اتفقنا على الاجتماع مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية كل فترة وتحدثنا في العديد من القضايا لكن البعض تحدث عن موضوع رفع اللافتات فقط».