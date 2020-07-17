شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف حقيقة رفع لافتات حسن شحاتة وحازم إمام من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة ما تردد عن رفع لافتات تحمل أسماء رموز النادي من على بعض الحدائق بمقر القلعة البيضاء.
وقال رئيس النادي خلال جلسته مع جروبات وصفحات الزمالك على السوشيال ميديا إنه لم يقم برفع أي لافتة مؤخرا سواء كانت باسم حازم إمام أو حسن شحاتة.
وتابع: «لقد اتفقنا على الاجتماع مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية كل فترة وتحدثنا في العديد من القضايا لكن البعض تحدث عن موضوع رفع اللافتات فقط».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
85,771
-
تعافي
26,691
-
وفيات
4,120
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يكشف حقيقة رفع لافتات حسن شحاتة وحازم إمام من الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.