شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحسم مصير المعسكر الخارجي الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم الثلاثاء المقبل، باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الزمالك، مصير المعسكر الخارجي للفريق، المقرر خلال شهر أغسطس، المقبل.
ويستعد الزمالك، لمواجهة الرجاء المغربي، المقررة في الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.
وينتظر كارتيرون، حسم المكتب التنفيذي للكاف، في جلسته التي ستنعقد الأثنين، اسم الدولة التي ستستضيف مباريات الدور قبل نهائي لدوري رابطة الأبطال الإفريقي، حتي يتمكن اختيار مكان المعسكر في نفس الظروف المشابهة لتلك الدولة.
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