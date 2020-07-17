شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي لتنس الطاولة يقترح اقامة بطولتي المنتخبات والأندية بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور، خطابا من نظيره العربى لمعرفة رأيه فى اقامة بطولتي العرب للمنتخبات و الاندية فى دولة الامارات التي أبدت ترحيبها باستضافة البطولتين، على أن يتم إرسال الرد عبر البريد الإلكترونى فى أسرع وقت للاستقرار على الدولة المقرر استضافتها للبطولتين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس الادارة الاقتراح خلال الاجتماع المقبل المقرر له أن يكون على أحد المنصات الالكترونية .
وأرسل معتز عاشور، خطابات إلى الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية، تتضمن الإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها عند انطلاق نشاط اللعبة، والذى قرر الاتحاد له شهر سبتمبر المقبل لإكمال الدورات المجمعة للنشاط المحلى عن الموسم الجارى، بينما شهر أكتوبر موعدا لانطلاق الموسم الجديد.
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