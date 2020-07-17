شكرا لقرائتكم خبر عن تليفونات بنى سويف يبحث عن راعى لحل الأزمة المالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعانى مجلس ادارة نادى تليفونات بنى سويف من أزمة مالية صعبة للغاية قد تتسبب فى ابتعاد فريق الكرة الأول بالنادى عن تحقيق حلمه وحلم جماهيره فى الصعود الى الدورى الممتاز على الرغم من النتائج المتميزه التى حققها الفريق الأول هذا الموسم واقترابه بشده من تحقيق حلم جماهير بنى سويف.
ويبحث مجلس الادارة امكانية الاتفاق مع راعى للانفاق على الفريق خلال الرحله المقبله او الدفع بعددا كبيرا من ناشىء النادى.
وناشدت ادارة محافظ بنى سويف دعم النادى .
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