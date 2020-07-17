شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: تقدمت ببلاغ ضد الخطيب لفبركة الفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه تقدم ببلاغ ضد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى لقيامة بفبركة الفيديو المنتشر لرئيس النادى الأبيض عبر مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" على حد وصفه.

أضاف مرتضى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليًا بمقر النادى فى ميت عقبة:" انا عملت ضد الخطيب وابراهيم مدبولي اللي نشر الفيديو بلاغ ".

تابع :"أول واحد نشر الفيديو اسمه ابراهيم وده تبع كهربا طب انا بسأل محمود الخطيب ليه ماحطوش في البلاغ ؟ أنا بسأله هو ابراهيم شال الفيديو لانه عارف انه مش حقيقي".

وأعلن رئيس نادى الزمالك عدم إزالة أسم حسن شحاتة وحازم إمام من مقر النادى وكذلك لافتة حازم إمام، مؤكدا أن اللافتات موجودة في مكانها ولم أقم بإزالتها انا كنت بعمل تجربة للإعلام، وقال أن لابعض ترك القضايا الموجودة على الساحة وتحدث عن أزالة اللافتات اللي انا مشالتهاش.

وأضاف أنه سيراجع غدًا مجلس الزمالك ملف نادي القرن كاملاً وسنقدمه يوم الأحد بشكل رسمي للاتحاد الأفريقي والمحكمة الرياضية.

و يعقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي جلسة حاليا مع مسئولي الصفحات والجروبات الزملكاوية، ، وتعد هذه الجلسة هي الثانية بين رئيس النادي وأصحاب الصفحات البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي، فى إطار عقد جلسات مستمرة معه لتوضيح عدة أمور خاصة بالنادى.

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وأشار مرتضي منصور إلي أنه قرر منح عضوية عاملة مجانية لكل أسر الشهداء من نادي الزمالك.

فيما اتفق مسئولو الزمالك مع وادى دجلة على إقامة مباراة ودية بين الفريقين، يوم 26 من شهر يوليو المقبل، على ملعب النادى الأبيض فى قلعة ميت عقبة، وذلك ضمن تحضيرات الفريقان لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بصورة رسمية حيث سيخوض الفريق الأبيض سلسلة من المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة.

وبذلك يخوض الزمالك 5 مباريات ودية مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بعد استئناف الفريق الأبيض لتدريباته يوم الخميس الماضى، وحدد الجهاز الفني يوم 19 يوليو موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجاري موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.

ويخوض الزمالك تدريباته حاليا بشكل يومى فى معسكر الفريق المقام فى برج العرب والذى سينتهى يوم 23 من شهر يوليو الجارى وأبدى الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون اطمئنانه على قدرة اللاعبين على العودة لمستواهم الفني والبدني في أسرع وقت، مشيدًا بفكرة إقامة معسكر مغلق للفريق للحفاظ على تركيز اللاعبين وضمان سلامتهم عقب سلبية مسحات كورونا التي خضع لها اللاعبون.