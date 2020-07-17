شكرا لقرائتكم وادى دجلة يبدأ معسكرا مغلقا في العين السخنة من الثلاثاء استعدادا للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينطلق معسكر إعداد الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، فى العين السخنة، من يوم الثلاثاء المقبل، فى إطار خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

وكان من المنتظر أن ينطلق معسكر إعداد الفريق الدجلاوى بداية من منتصف الشهر الجارى، إلا أن عدم حصول الفندق المتواجد فى العين السخنة على موافقة وزارة السياحة أدى لتأجيل انطلاق المعسكر لحين الحصول على الموافقة.

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ومن المقرر أن يستمر معسكر الفريق الدجلاوى لمدة أسبوع فى العين السخنة، على أن يعود الفريق إلى القاهرة قبل موعد مباراته الودية مع الزمالك، المقرر لها يوم 26 من الشهر الجارى على ملعب الفارس الأبيض بميت عقبة، واتفق الفريقان على أن تكون المباراة مقسمة على 3 أشواط، وأن يكون الشوط الواحد مدته 40 دقيقة، وذلك فى إطار حرص الأجهزة الفنية على إشراك أكبر عدد من اللاعبين لتجهيزهم قبل عودة المنافسات من جديد.

ومن المنتظر أن يخوض وادى دجلة مباراة ودية يوم الأحد المقبل أمام فريق الناشئين بالنادى مواليد 99، وستكون تلك المباراة هى الأولى للفريق الدجلاوى منذ توقف النشاط، كما جارى البحث عن فريق فى الدورى الممتاز لمواجهته يوم 3 أغسطس المقبل وفقًا لرؤية المدير الفنى اليونانى.