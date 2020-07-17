شكرا لقرائتكم هل يحتاج الزمالك عودة أحداد؟.. هشام يكن يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد هشام يكن نجم الزمالك السابق وأحد نجوم جيل 90 الذي شارك في كأس العالم بايطاليا عن مدى حاجة الفريق الأبيض لعودة المغبي حميد أحداد المعا حاليا لصفوف الجاء المغربي، سواء ببيعه او عودته لصفوف الفارس الأبيض.

قال يكن: القرار وفقا لرؤية المدرب هو عايز ايه وهل الفريق من النواحي الخططية تحتاح وجود أحداد، وانا كمدرب لا أحب تدخل أحد في عملي، وأن يكون القرار من اختصاص المدرب.

تابع: "علينا تقييم ماذا فعل في أحداد الموسم الماضي خلال وجوده ، مثلما نقيم محمد صلاح ازاي للعالم مش حسب الاهداف والاسيستات ومساهماته مع فريقه.

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استطرد: أحداد لاعب جيد ولكن لم يثبت وجوده مع الزمالك مثل فرجاني ساسي والأخير بقى ليه طعم وكذلك طاق حامد بقى ليه عم مع الفريق، لكن علينا احترام رأي المدرب بشأن اللاعب لأنه سيتم محاسبته فيما بعد، يعني مثلا محمد ابراهيم كان احسن لاعب ولكنه مشي".

أضاف: "طاهر ابو زيد كان ممكسر الدنيا والجوهري كان مستبعده لأن احتياجاته الفنية لم تكن تتطلب وجود ابو زيد في تشكيلة المنتخب".