شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: إنشاء استاد جديد باسم الزمالك.. ونصف مليار جنيه ستنعش الخزينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه سيتم إنشاء استاد جديد وسيحمل اسم النادى، وليس اسمه الشخصى، قائلاً: "لاستاد الجديد للنادي سيكون اسمه استاد الزمالك، أنا مابحطش حاجة باسمى"، لافتًا إلى أن خزينة القلعة البيضاء ستنتعش بمبلغ نصف مليار جنيه من عضويات فرع أكتوبر، مؤكدًا أن النادى أصبح قادرا حاليًا على شراء أى لاعب لدعم صفوف الفريق الكروى الأول.

وأضاف مرتضى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليًا بمقر النادى فى ميت عقبة، أنه أقام هذا المؤتمر لدعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف سد النهضة، قائلاً: "احنا جايين النهاردة عشان دعم مصر والسيسي في قضية سد النهضة وليس وجودنا اليوم دعما للزمالك وهوه ده نادي الوطنية".

وأعلن رئيس نادى الزمالك عدم إزالة اسم حسن شحاتة وحازم إمام من مقر النادى، وكذلك لافتة حازم إمام، مؤكدا أن اللافتات موجودة في مكانها ولم أقم بإزالتها انا كنت بعمل تجربة للإعلام، وقال إن البعض ترك القضايا الموجودة على الساحة وتحدث عن أزالة اللافتات اللى أنا مشالتهاش.

وأضاف أنه سيراجع غدًا مجلس الزمالك ملف نادي القرن كاملاً، وسنقدمه يوم الأحد بشكل رسمي للاتحاد الأفريقي والمحكمة الرياضية.

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