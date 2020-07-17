مرتضى منصور: مراجعة ملف نادى القرن.. وعضوية مجانية لكل أسر الشهداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه لن يقبل أن تحدث فتنة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مشيراً إلى أنه تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طريق الاتحاد المصري بخصوص الشكوى المقدمة بشأن ملف نادى القرن.
وأضاف رئيس الزمالك، خلال جلسته حالياً مع مسئولى الصفحات والجروبات الزملكاوية، أن ملف نادي القرن سيتم مراجعته بشكل نهائي من خلال محامين دوليين، ثم يتم إرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية يوم الأحد المقبل.
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