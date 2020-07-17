شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: مراجعة ملف نادى القرن.. وعضوية مجانية لكل أسر الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه لن يقبل أن تحدث فتنة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مشيراً إلى أنه تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طريق الاتحاد المصري بخصوص الشكوى المقدمة بشأن ملف نادى القرن.

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وأضاف رئيس الزمالك، خلال جلسته حالياً مع مسئولى الصفحات والجروبات الزملكاوية، أن ملف نادي القرن سيتم مراجعته بشكل نهائي من خلال محامين دوليين، ثم يتم إرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية يوم الأحد المقبل.

ويعقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة حاليا مع مسئولى الصفحات والجروبات الزملكاوية، وتعد هذه الجلسة هى الثانية بين رئيس النادي وأصحاب الصفحات البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادى، فى إطار عقد جلسات مستمرة معه لتوضيح عدة أمور خاصة بالنادى. وأشار مرتضى منصور إلى أنه قرر منح عضوية عاملة مجانية لكل أسر الشهداء من نادى الزمالك.