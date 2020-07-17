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مرتضى منصور يتراجع عن إزالة لافتات المعلم والثعلب من النادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك عدم إزالة أسم حسن شحاتة وحازم إمام من مقر النادى وكذلك لافتة حازم إمام، مؤكدا أن اللافتات موجودة في مكانها ولم أقم بإزالتها انا كنت بعمل تجربة للإعلام.

وقال أن لابعض ترك لاقضايا الموجزودة على الساحة وتحدث عن أزالة اللافتات اللي انا مشالتهاش.

وأضاف أنه سيراجع  غدا مجلس الزمالك ملف نادي القرن كاملا وسنقدمه يوم الأحد بشكل رسمي للاتحاد الأفريقي والمحكمة

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وقام مرتضي منصور يستعرض خطابا الشكوي المرسلة من الزمالك إلي الاتحاد المصري لكرة القدم إلي الاتحاد الأفريقي بشأن شكوي نادي الزمالك بشان نادى القرن فالخطاغب  موجه من وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد إلي عبد المنعم باه سكرتير الكاف بعد تقديمه من الزمالك بشكل رسمي..

و يعقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي جلسة حاليا  مع مسئولي الصفحات والجروبات الزملكاوية، ، وتعد هذه الجلسة هي الثانية بين رئيس النادي وأصحاب الصفحات البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي، فى إطار عقد جلسات مستمرة معه لتوضيح عدة أمور خاصة بالنادى.

فيما اتفق مسئولو الزمالك مع وادى دجلة على إقامة مباراة ودية بين الفريقين، يوم 26 من شهر يوليو المقبل، على ملعب النادى الأبيض فى قلعة ميت عقبة، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بصورة رسمية حيث سيخوض الفريق الأبيض سلسلة من المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة.

 

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