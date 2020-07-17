شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن لاعب الترسانة وليد فوزى المرتبط اسمه بالانتقال للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرتبط أسم وليد فوزي لاعب الترسانة بالانتقال للأهلي بداية من الموسم المقبل بعد تأكيد طارق السعيد رئيس الشواكيش أن هناك لاعب من فريقه دخل اهتمام الأهلي قبل أن يخرج اللاعب في تصريحات له ويؤكد المفاوضات الحمراء معه، حيث قال وليد فوزي :"الأهلي دخل في مفاوضات لضمي عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة إلا أن المفاوضات توقفت بسبب كورونا..الزمالك دخل معي فى مفاوضات عن طريق أمير مرتضي ولكنني أتمني الانضمام إلى الأهلي وهذا حلم حياتي".

ويقدم التقرير التالي معلومات مثيرة عن وليد فوزي أبرزها :

1-لم يشارك وليد فوزي مع شاكر عبد الفتاح بشكل أساسي منذ تولي الأخير المسئولية الفنية للترسانة.

2-شارك وليد فوزي بشكل أساسي طوال حقبة أحمد كشري المدير الفني الحالي لأسوان والترسانة سابقا.

3-طلب علاء ميهوب المدير الفني السابق للترسانة من إدارة ناديه تسويق اللاعب لعدم اقتناعه بإمكانياته الفنية والبدنية.

4-يُجيد وليد فوزى فى مركز الجناح الأيسر وصانع الألعاب ويتمتع بالجانب المهاري.

5-وليد فوزي مواليد 1997 حيث يبلغ من العمر الأن 22 عاماً

6-سيد عبد الحفيظ تحدث مع وليد فوزي الموسم الماضي وأكد له أنه في حالة إقرار مسابقة 97 سيتم ضمه أما في حالة عدم إقرارها فلن يتعاقد الأهلي معه.

7-دخل الاتحاد السكندري في مفاوضات لضم وليد فوزي وعرض مليون جنيه إلا أن إدارة الشواكيش رفضت عرض زعيم الثغر.

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8- وليد فوزى أحد ناشئين الترسانة وأحد إفرازات قطاع الناشئين بالنادى .

9-وليد فوزى من جيل عبد الرحمن مجدى لاعب الترسانة السابق والإسماعيلى الحالى .