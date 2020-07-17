شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال إسماعيل يوسف عن عمرو السولية لاعب وسط الأهلي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ونجم الكرة المصرية السابق، أن عمرو السولية، متوسط ميدان الأهلي، من أبرز لاعبي الفريق الأحمر.

وقال «تيجانا»، خلال تصريحات لقناة نادي الزمالك: «السولية لاعب مميز ومن أهم لاعبي الأهلي في الوقت الحالي».

وأوضح: «على الرغم من تميز السولية مع الأهلي ولكنه يفتقد الشخصية الدولية للعب بقميص منتخب مصر، وربما يكون ذلك لقلة مشاركاته مع المنتخب الوطني».

وشدد في نهاية تصريحاته على أن طارق حامد هو أفضل لاعبي مصر في مركز خط الوسط المدافع في الوقت الحالي، ملقبًا نجم الزمالك بـ«قلب الأسد».