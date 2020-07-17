شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء الدول المرشحة لاستضافة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخلت كوت ديفوار وقطر ضمن ترشيحات الاتحاد الأفريقي «كاف» لاستضافة مباريات الدور قبل النهائي والنهائي لدوري أبطال أفريقيا، بخلاف دولة الإمارات، التي تم ترشيحها لاستضافة الحدث.

وأعلنت الكاميرون رفضها استضافة المباريات، بسبب عدم جاهزية ملاعبها في الوقت الراهن.

ونادت بعض الأصوات داخل الاتحاد الأفريقي بالتفكير في إقامة المباريات المتبقية من دورين بالنظام القديم، في حال عدم الاستقرار على دعوة الاستضافة.

وصعد للدور نصف النهائي كل من الأهلي والزمالك، والرجاء والوداد المغربيين.