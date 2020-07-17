شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يوافق على إعارة أحمد الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على رحيل أحمد الشيخ على سبيل الإعارة، من أجل الاستفادة من رحيل اللاعب ماديًا، أو وضعه كصفقة تبادلية في إحدى الصفقات المحلية التي دخلها النادي مؤخرًا.

وترددت أنباء عن رغبة المقاصة والمقاولون العرب في التعاقد مع أحمد الشيخ، لكن إدارة الأهلي جمدت الرد لحين معرفة الرأي النهائي للمدير الفني.

من جانب آخر، يعقد رينيه فايلر، جلسة مع الجهاز المعاون عقب مران غدًا السبت، لتحديد مواعيد المباريات الودية، المقرر أن يخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لعودة بطولة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل، واستكمال منافسات دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة الوداد المغربي، في نصف نهائي دوري الأبطال منتصف سبتمبر المقبل.

ويجري سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، مفاوضات مع عدة أندية بالدوري الممتاز، من أجل خوض مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، وذلك بناء على طلب فايلر، الذي يرغب في تكثيف الوديات للاطمئنان على المستوى الفني للاعبين بعد العودة لخوض التدريبات.