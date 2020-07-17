شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يتحدث عن طقوس حسام حسن الغريبة قبل المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خالد الغندور، الإعلامي بقناة نادي الزمالك، ونجم الفريق السابق، عن طقوس بعض لاعبي الكرة المصرية السابقين قبل انطلاق المباريات المهمة.

وقال الغندور، في تصريحات تليفزيونية: «هناك طقوس غريبة وغير معتادة لكل لاعب من نجوم الكرة المصرية السابقين».

وأردف: «حسام حسن، نجم وهداف الأهلي والزمالك السابق، كان يُصر على الاستحمام قبل انطلاق كل مباراة».

كما روى إسماعيل يوسف، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه اعتاد على عدم تناول أي وجبات قبل 48 ساعة من انطلاق أي مباراة يخوضها.

وأوضح: «كنت أبتعد عن الطعام لمدة 48 ساعة وأكتفي بتناول سوائل فقط مع بعض الفواكه على مدار يومين قبل المشاركة في اللقاءات، سواء مع الزمالك أو المنتخب».

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