شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يتحدث عن طقوس حسام حسن الغريبة قبل المباريات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خالد الغندور، الإعلامي بقناة نادي الزمالك، ونجم الفريق السابق، عن طقوس بعض لاعبي الكرة المصرية السابقين قبل انطلاق المباريات المهمة.
وقال الغندور، في تصريحات تليفزيونية: «هناك طقوس غريبة وغير معتادة لكل لاعب من نجوم الكرة المصرية السابقين».
وأردف: «حسام حسن، نجم وهداف الأهلي والزمالك السابق، كان يُصر على الاستحمام قبل انطلاق كل مباراة».
كما روى إسماعيل يوسف، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه اعتاد على عدم تناول أي وجبات قبل 48 ساعة من انطلاق أي مباراة يخوضها.
وأوضح: «كنت أبتعد عن الطعام لمدة 48 ساعة وأكتفي بتناول سوائل فقط مع بعض الفواكه على مدار يومين قبل المشاركة في اللقاءات، سواء مع الزمالك أو المنتخب».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
84,843
-
تعافي
26,135
-
وفيات
4,067
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور يتحدث عن طقوس حسام حسن الغريبة قبل المباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.