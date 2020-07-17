شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تونسية: صفقة المثلوثي تُكلف الزمالك 80 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية تونسية إن الزمالك حسم التعاقد مع حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكرت صحيفة الشروق التونسية أن خزانة الزمالك تكفلت بدفع 5 ملايين دولار، أي 80 مليون جنيه مصري، من أجل التعاقد مع المثلوثي بعقد ممتد لـ 3 مواسم مقبلة.
وكان الزمالك قد راقب عددا كبيرا من لاعبي مركز الظهير الأيمن عقب الرحيل المفاجئ للتونسي حمدي النقاز في منتصف الموسم الحالي.
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