شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تونسية: صفقة المثلوثي تُكلف الزمالك 80 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية تونسية إن الزمالك حسم التعاقد مع حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة الشروق التونسية أن خزانة الزمالك تكفلت بدفع 5 ملايين دولار، أي 80 مليون جنيه مصري، من أجل التعاقد مع المثلوثي بعقد ممتد لـ 3 مواسم مقبلة.

وكان الزمالك قد راقب عددا كبيرا من لاعبي مركز الظهير الأيمن عقب الرحيل المفاجئ للتونسي حمدي النقاز في منتصف الموسم الحالي.