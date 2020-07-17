شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضغط على جيرالدو من أجل الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من إدارة النادي سرعة تسويق الأنجولي جيرالدو، من أجل الاستفادة بمكانه في القائمة، وضم لاعب أجنبي بدلاً منه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل عدم قناعة الجهاز الفني بقدراته.

وتدرس لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، الاجتماع مع اللاعب لإقناعة بالموافقة على العروض التي وصلته مؤخرًا، خاصة أن فرص مشاركتة في المباريات ستكون صعبة.

وتأمل اللجنة في حل أزمة جيرالدو، بعدما وضع النادي في مأزق بعد رفضه العديد من العروض التي وصلته مؤخرًا، ما صعّب من مساعي النادي للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد.

