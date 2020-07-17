شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعسكر في برج العرب الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرّر طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية، اليوم الجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته في السادسة مساء غدٍ السبت على استاد النادي.
ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب، اعتبارًا من الإثنين المقبل، استعدادًا لمباراة الفريق المؤجلة من الجولة الـ14، والتي تجمعه بنظيره الزمالك في الـ6 من أغسطس المقبل، وهو المعسكر الذي يخوض فيه الفريق 4 مباريات ودية أمام طلائع الجيش وطنطا وسموحة وبيراميدز خلال يوليو الجاري.
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