شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبوريدة يوضح موقفه من انتخابات «الجبلاية» و«كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الأفريقي والدولي، عن موقفه من انتخابات رئاسة «كاف»، قائلًا إنه لم يحسم موقفه حتى هذه اللحظة.

وعن موقفه من انتخابات اتحاد الكرة، أكد «أبوريدة» أنه يدرس الأمر، وينتظر الإعلان عن لائحة الانتخابات من اللجنة الخماسية، وما إذا كانت مدة المجلس المقبل 4 سنوات أو سنة واحدة.

وقال «أبوريدة»: «إذا قررت خوض الانتخابات، سيكون ضمن قائمتي 3 أو 4 وجوه جديدة».

في سياق آخر، أكد «أبوريدة» أنه على اتصال دائم بأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، من أجل تعزيز موقف مصر لاستضافة المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن مصر قادرة على استضافة المباريات المتبقية والظهور بصورة مشرفة أمام العالم.

وقال «أبوريدة»: «مصر نظمت العديد من البطولات السابقة، وتمكنت من إبهار العالم بالتنظيم المشرف».

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