شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد محترفينا: بداية حقيقية لمرموش.. و«زيدان» في الأذهان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهي الموسم الكروي الألماني بتتويج معتاد لبايرن ميونيخ بلقب الدوري الالماني، وشهد هذا الموسم من «البوندزليجا» ظهور أحد محترفينا في الخارج وهو عمر مرموش، لاعب فولفسبورج، الذي أعاد للأذهان واحدًا من أهم النجوم المصريين الذين تألقوا في الدوري الألماني، وهو محمد زيدان، وتمنى الكثيرون أن يحقق ما حققه الأخير على الأراضي الألمانية.

عمر خالد محمد مرموش «عمر مرموش» 21 عامًا لاعب فولفسبورج الألماني يلعب في مركز المهاجم الصريح ومركز الجناح الأيسر، بدأ حياته الكروية في وادي دجلة موسم 2015-2016 أمام الاتحاد السكندري تحت قيادة باتريس كارتيرون ولعب مرموش بديلا وصنع هدفًا وكان عمره حينها 17 عامًا وكان قد لفت أنظار كارتيرون بعد إحرازه هاتريك لفريق دجلة للشباب أمام الأهلي، لعب مرموش في صفوف منتخب الناشئين وفي صفوف منتخب الشباب، ويعد مرموش سابع لاعب مصري يلعب في الدوري الالماني بعد محمد عمارة وياسر رضوان وهاني رمزي وسمير كمونة وأحمد صلاح حسني ومحمد زيدان.

في الموسم التالي، شارك مرموش بشكل أكبر تحت قيادة أحمد حسام ميدو، شارك في 17 مباراة سجل خلالها 3 أهداف لينتقل بعدها إلى فولسفبورج الألماني ليشارك في صفوف الفريق الرديف وفريق الشباب في إجمالي 22 مباراة على مدار موسمين سجل خلالها 3 أهداف ليبدأ بعدها موسمه الحالي بشكل لافت للنظر مع الفريق الرديف ليشارك في 15 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين ليتم تصعيده إلى الفريق الأول.

حصاد المحترفين

شارك مرموش هذا الموسم مع فولفسبورج في 5 مباريات كان بديلا في جميعها (76 دقيقة كإجمالي) بمعدل 15 دقيقة في المباراة كانت أمام بايرن ليفركوزين وفرايبورج وبروسيا مونشجلادبخ وشالكه وبايرن ميونيخ.

أنهي فولفسبورج الدوري في المركز السابع ليغيب عن الدوري الأوروبي، الذي يشارك فيه هذا الموسم ووصل إلى دور 16 وسيواجه شاختار الأوكراني.

خلال 76 دقيقة مرر مرموش الكرة 16 مرة بنسبة دقة 64% وسدد على المرمى في مناسبة وحيدة أمام فرايبورج (معدل تسديدات اللاعب خلال دوري الرديف 2.9 تسديدة خلال المباراة الواحدة ويعد ذلك رقما ممتازا)، وتظهر الخريطة الحرارية للاعب مشاركته في مركز الجناح الأيسر في خطة 4-3-3 أمام بايرن ميونيخ

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حصاد المحترفين

أمام بروسيا مونشجلادبخ شارك مرموش في مركز الجناح الأيمن

حصاد المحترفين

بالطبع 76 دقيقة ليست كافية للحكم على اللاعب لكن ما يُعد مؤشرًا طيبًا هو تجديد عقده مع نادي فولفسبورج وبالتالي سيكون اللاعب من ضمن المشاركين بشكل أساسي الموسم المقبل.

حصاد المحترفين

الوضع في مصر

اصابات 84,843

تعافي 26,135

وفيات 4,067

فهل يكمل مرموش المسيرة ويكرر نجاحات زيدان؟