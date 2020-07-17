شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: أيا كان حكم المحكمة الزمالك خلاص أصبح نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أنه لن ينسي قضية نادى القرن موضحا أن الأبيض بات نادى القرن مهما كان حكم المحكمة.

وأضاف مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفى أنه سيراجع غدا مجلس الزمالك ملف نادي القرن كاملا وسنقدمه يوم الأحد بشكل رسمي للاتحاد الأفريقي والمحكمة الرياضية

واستعرض مرتضي منصور خطاب الشكوي المرسلة من الزمالك إلي الاتحاد المصري لكرة القدم إلي الاتحاد الأفريقي بشأن شكوي نادي الزمالك بشان نادى القرن فالخطاغب موجه من وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد إلي عبد المنعم باه سكرتير الكاف بعد تقديمه من الزمالك بشكل رسمي..يعقد مرتضى منصور جلسة مع مسئولي الصفحات والـ"جروبات" الزملكاوية ، وتعد هذه الجلسة هي الثانية بين رئيس النادي وأصحاب الصفحات البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي، فى إطار عقد جلسات مستمرة معه لتوضيح عدة أمور خاصة بالنادى.

فيما اتفق مسئولو الزمالك مع وادى دجلة على إقامة مباراة ودية بين الفريقين، يوم 26 من شهر يوليو المقبل، على ملعب النادى الأبيض فى قلعة ميت عقبة، وذلك ضمن تحضيرات الفريقان لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بصورة رسمية حيث سيخوض الفريق الأبيض سلسلة من المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة.

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وبذلك يخوض الزمالك 5 مباريات ودية مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بعد استئناف الفريق الأبيض لتدريباته يوم الخميس الماضى، وحدد الجهاز الفني يوم 19 يوليو موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجاري موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.

ويخوض الزمالك تدريباته حاليا بشكل يومى فى معسكر الفريق المقام فى برج العرب والذى سينتهى يوم 23 من شهر يوليو الجارى وأبدى الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون اطمئنانه على قدرة اللاعبين على العودة لمستواهم الفني والبدني في أسرع وقت، مشيدًا بفكرة إقامة معسكر مغلق للفريق للحفاظ على تركيز اللاعبين وضمان سلامتهم عقب سلبية مسحات كورونا التي خضع لها اللاعبون.