شكرا لقرائتكم مصطفى يونس : معلول وساسي غيروا فكرتنا عن التوانسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مصطفى يونس نجم النادي الاهلى السابق ومنتخب مصر على ظاهرة اللاعبين التوانسة في الدورى المصري ، وذلك بعد أن تعاقد الزمالك مع التونسي حمزة المثلوثي والمنضم لصفوف الفريق الأبيض في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق الصفاقسي التونسي، حيث وقع اللاعب على عقود انضمامه للفريق الأبيض لمدة 3 مواسم بقيمة مليون و800 ألف دولار، بواقع 500 ألف دولار في الموسم الأول و600 في الموسم الثاني و700 ألف دولار في الموسم الثالث.

وأضاف يونس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن اللاعبين التوانسة في أول ظهور لهم بالدورى المصرى لم يحققوا أي انجازات تذكر خاصة في مطلع الالفينيات مشيرا إلى أنه كان هناك استهداف للاعبين " نص نص" - على حد قوله ، من أجل المتاجرة فقط دون النظر للفنيات خاصة وأن معظم لاعبي شمال افريقيا المميزين كانوا ينتقلون للاحتراف الأوروبي وليس المصرى إلا أن معلول وساسي حققوا انجازات مع قطبي الكرة المصرية واستطاعوا تغيير فكرتنا حول اللاعب التونسي

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