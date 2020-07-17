شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لافتات حسن شحاتة وحازم إمام موجودة في الزمالك ولم أزيلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أنه لم يزيل لافتات حسن شحاتة وحازم إمام من مقر نادى الزمالك موضحا أنه تصريحه كان يقوم بتجربة للإعلام.

أضاف مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمقر نادى الزمالك:" اللافتات موجودة في مكانها ولم أقم بإزالتها أنا كنت بعمل تجربة للإعلام".

تابع رئيس نادى الزمالك:" لماذا تركوا كل القضايا وتمسكوا بلافتات حسن شحاتة وحازم إمام التي لم أزيلها من مكانها".

يعقد مرتضى منصور جلسة مع مسئولي الصفحات والـ"جروبات" الزملكاوية ، وتعد هذه الجلسة هي الثانية بين رئيس النادي وأصحاب الصفحات البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي، فى إطار عقد جلسات مستمرة معه لتوضيح عدة أمور خاصة بالنادى.

فيما اتفق مسئولو الزمالك مع وادى دجلة على إقامة مباراة ودية بين الفريقين، يوم 26 من شهر يوليو المقبل، على ملعب النادى الأبيض فى قلعة ميت عقبة، وذلك ضمن تحضيرات الفريقان لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بصورة رسمية حيث سيخوض الفريق الأبيض سلسلة من المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة.

وبذلك يخوض الزمالك 5 مباريات ودية مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بعد استئناف الفريق الأبيض لتدريباته يوم الخميس الماضى، وحدد الجهاز الفني يوم 19 يوليو موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجاري موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.

ويخوض الزمالك تدريباته حاليا بشكل يومى فى معسكر الفريق المقام فى برج العرب والذى سينتهى يوم 23 من شهر يوليو الجارى وأبدى الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون اطمئنانه على قدرة اللاعبين على العودة لمستواهم الفني والبدني في أسرع وقت، مشيدًا بفكرة إقامة معسكر مغلق للفريق للحفاظ على تركيز اللاعبين وضمان سلامتهم عقب سلبية مسحات كورونا التي خضع لها اللاعبون.

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