شكرا لقرائتكم جهاز المنتخب يطمأن على حمدي فتحي بعد العودة للتدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إطمأن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري على حالة حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي من خلال عدة إتصالات هاتفية تمت خلال الايام الماضية عن طريق أكثر من عضو بجهاز المنتخب بعد تعافي اللاعب للشفاء من جراحة غضروف الركبة التى أجرها في نوفمبر الماضي خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني الأول ، وأكد اللاعب للجهاز الفني للمنتخب علي تحسن حالته بعد مشاركته طوال الاسبوع الماضي في التدريبات الجماعية بجانب مشاركته أمس في المباراة الودية ( تراي ماتش) الذي أقيم بين لاعبي الأهلي علي ملعب التتش بالجزيرة ، وكشف اللاعب للجهاز الفني للمنتخب علي إنه أصبح جاهز تماما للمباريات علي أن تكون مشاركته قرار الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وكان الجهاز الفنى للأهلى قد إطمأن على جاهزية حمدى فتحى بعد مشاركته فى التقسيمة (التراى ماتش) التى أقيمت صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش وذلك بعدما عاد بشكل تدريجى إلى التدريبات الجماعية مؤخراً، حيث تعافى حمدى فتحى من آثار جراحة غضروف الركبة التى تعرض لها خلال مشاركته بأحد تدريبات المنتخب الوطنى الأول قبل عدة أشهر، ونفذ اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا كاملا طوال الشهور الماضية قبل عودته إلى التدريبات الجماعية ومشاركته اليوم فى التراى ماتش الذى أقامه الجهاز الفنى للاطمئنان على جاهزية اللاعبين.

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ويبحث الأهلى عن خوض مباراة ودية ثانية بالتتش بعد المباراة الودية التى سيلعبها الأحمر أمام سموحة يوم 23 يوليو الجارى، حيث يواصل الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر رحلة البحث عن مباراة ودية جديدة لتجهيز الفريق لعودة النشاط الرياضى واستكمال منافسات الدورى وخوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى ابطال أفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل، فيما قال سيد عبد الحفيظ إن الأهلى سيواصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة لحين عودة مباريات الدورى التى تحدد لها يوم 6 أغسطس المقبل، وأضاف عبد الحفيظ: "الأمور تسير بشكل جيد جدا فى المران بالتتش، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة على أعلى مستوى للحفاظ على سلامة الجميع"، موضحاً أن التجهيزات الكاملة المتوفرة فى ملعب التتش من جيم ساونا وجاكوزى وغيرها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة التى يطبقها النادي، جعلت الجهاز الفنى يفضل استمرار التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة، وأوضح أن هناك تركيزا شديدا من اللاعبين للوصول لأعلى معدلات الجاهزية خلال فترة الإعداد الحالية على الصعيدين الفنى والبدني.

يذكر ان الأهلى يستعد لعودة الدورى الممتاز يوم ٦ اغسطس القادم وايضا خوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى ابطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.