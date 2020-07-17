شكرا لقرائتكم الألماني شورله يعتزل في سن الـ 29 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أندريه شورله، الفائز ببطولة كأس العالم لكرة القدم مع المنتخب الألماني، اعتزاله كرة القدم بشكل مفاجئ وهو يبلغ 29 عاما.

وقال شورله لمجلة "شبيغل": راودني هذا القرار منذ فترة طويلة. لا أريد التصفيق بعد الآن.

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وألغى شورله عقده مع بوروسيا دورتموند هذا الأسبوع بعد أن قضى آخر موسمين معارا، في البداية مع فولهام ثم مع سبارتاك موسكو.

ولعب شورله من قبل مع ماينز، وباير ليفركوزن، وتشيلسي وفولفسبورغ بجانب المنتخب الألماني الأول، ولعل أبرز ما قدمه مع المنتخب الألماني عندما صنع هدف الفوز بكأس العالم 2014 لماريو غوتزة أمام المنتخب الأرجنتيني.

وقال شورله إنه كثيرا ما كان يشعر بالوحدة، وأن كرة القدم لم تسمح له بأن يظهر مشاعره، وأوضح: يجب عليك أن تلعب دورا محددا للبقاء في هذا العمل وإلا ستخسر وظيفتك ولن تحصل على وظيفة أخرى.