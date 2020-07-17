شكرا لقرائتكم أرسنال يفقد مهاجمه إلى نهاية العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أن مهاجمه البرازيلي الشاب غابرييل مارتينيلي سيغيب عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي، بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال التدريبات وخضوعه لعملية جراحية لإصلاح الإصابة بعد ذلك.

وتعرض مارتينيلي (19 عاما) للإصابة خلال تدريبات النادي اللندني في 21 يونيو الماضي وخضع لعملية بالمنظار لإصلاح الإصابة التي طالت غضروف الركبة اليسرى. واستبعد بناء على ذلك من

المشاركة مع الفريق خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

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وقال أرسنال في بيان: يتواجد اللاعب في المركز التدريبي الخاص بنا بصورة يومية حيث يتلقى رعاية خاصة ودعما من جانب الطاقم الطبي وسيستمر تعافيه خلال الفترة المقبلة على أمل العودة للتدريبات بصورة كاملة بحلول نهاية 2020.

ومنذ انضمامه للنادي في العام الماضي أحرز مارتينيلي 10 أهداف خلال 26 مباراة في جميع المنافسات في أول موسم له في صفوف النادي الذي يدربه الإسباني ميكيل أرتيتا.

ويحتل أرسنال حاليا المركز التاسع بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة من 36 مباراة وسيلتقي مع مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس إنجلترا السبت.