شكرا لقرائتكم راموس: سأبقى في ريال مدريد طالما أن بيريز يريدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعهد القائد سيرجيو راموس بالاستمرار في صفوف ريال مدريد حتى نهاية مسيرته الاحترافية في الملاعب بعد أن توج مع فريقه بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة الخامسة الليلة الماضية وبعد أن لعب دورا بارزا في فوز فريقه الأخير مثل بقية زملائه رغم أن عمره 34 عاما.

ويحمل راموس شارة القيادة في ريال مدريد منذ رحيل إيكر كاسياس في 2015 وأحرز 10 أهداف في أفضل حصيلة خلال مسيرته هذا الموسم من بينها خمسة أهداف خلال مسيرة انتصارات ريال في 10 مباريات متتالية منذ استئناف الموسم بعد توقفه بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا سريع الانتشار.

وتجنب راموس الطرد خلال الدوري هذا الموسم، وهو أمر ليس بالهين بالنسبة للاعب الأكثر طردا على مستوى الدوري الإسباني طوال تاريخه.

ولابد أن راموس يشعر بسعادة غير عادية بالدور البارز الذي لعبه في تتويج فريقه بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2017 بعد الموسم الكارثي في العام الماضي عندما انهى الفريق الموسم متخلفا بفارق 19 نقطة عن البطل برشلونة بينما وجهت بعض الإشارات إلى راموس.

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وتوج ريال بطلا للدوري للمرة 34 بعد فوزه الليلة الماضية 2-1 على ضيفه فياريال.

وترددت تساؤلات حول مستقبل اللاعب مع النادي قبل عام من نهاية العقد بين الطرفين لكن هذه الأمور استقرت الآن.

وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد : راموس سيستمر هنا طوال حياته. وعلى الجميع التزام الهدوء، هو أكبر كثيرا من قائد للفريق. فقد كان له دور قيادي هائل. هناك روح جماعية غير عادية في الفريق والفضل في ذلك يعود إليه.

ولقب يوم الخميس كان اللقب رقم 22 الذي يحرزه راموس مع ريال منذ انضمامه إليه قادما من إشبيلية في 2005 وهو بذلك، تماما مثل زميله مارسيلو، يتخلف بلقب واحد فقط عن باكو خينتو صاحب أكبر عدد من الألقاب مع النادي.

وعن الاستمرار في النادي قال راموس : سأبقى في النادي طالما أن الرئيس يريدني لأنني أحب النادي، الكل يعرف أنني أريد إنهاء مسيرتي الاحترافية هنا وأنا أشعر بالارتياح حيال هذا الأمر لأنني لا أعتقد أن أتسبب أنا أو النادي في أي مشكلات.