شكرا لقرائتكم شباب الأهلي يجدد عقد المهاجم أحمد خليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت تقارير إخبارية، يوم الجمعة، أن نادي شباب الأهلي دبي جدد عقد أحمد خليل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية عبر موقعها على الإنترنت أن شباب الأهلي جدد عقد اللاعب ليظل ضمن صفوف الفريق لثلاثة مواسم مقبلة.

Advertisements

وأشارت إلى أن اللاعب، الذي نشأ منذ صغره بين جدران النادي، ساهم في كل الألقاب التي حققها شباب الأهلي في عهد الاحتراف.

وكان أحمد خليل قد حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2015، عندما ساهم في وصول شباب الأهلي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، وكان قريباً من الفوز باللقب أمام قوانغتشو الصيني.

وأضافت "البيان" أن المهاجم الدولي خاض تجربة غير ناجحة خارج ناديه، عندما انتقل إلى الجزيرة بصفقة قياسية في 2017، وجرى إعارته في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2018 إلى العين، ولم يحقق النجاح المنتظر أيضا، وعاد إلى شباب الأهلي في صيف 2018.