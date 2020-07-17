الموسم الجديد للدوري العراقي ينطلق 20 سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حددت لجنة المسابقات في الهيئة المؤقتة المكلفة بالإشراف على عمل الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم 20 سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المحلي بمشاركة 20 فريقاً.

وقال البيان، الجمعة: «صادقت الهيئة المؤقتة على توصيات لجنة المسابقات بخصوص موعد الموسم الجديد 2020-2021 الذي سينطلق رسمياً في 20 سبتمبر المقبل، بمشاركة 20 فريقاً، اعتماداً على نظام الدوري العام».

كما حددت الهيئة 29 أغسطس المقبل موعداً لإجراء قرعة الموسم الجديد، وتخوض الفرق المشاركة في الموسم المقبل، مبارياتها بنظام المرحلة الواحدة؛ أي أن الفرق تتقابل مع بعضها بعضاً مرة واحدة على خلاف المواسم السابقة، حيث كانت البطولة تقام بنظام المرحلتين ذهاباً وإياباً.

وأُلغي دوري الموسم الماضي بعد 5 مراحل فقط، نتيجة توقفه أكثر من مرة بسبب التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية في أكتوبر الماضي من جهة، وبسبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جهة ثانية، ما دفع الاتحاد الآسيوي إلى اعتماد نتائج الموسم قبل الماضي الذي توج فيه «الشرطة» باللقب و«القوة الجوية» وصيفاً له، لتسمية الفرق المشاركة في مسابقتيه للموسم المقبل.